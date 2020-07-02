2 kişi karantinaya alındı!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ‘Karantina Merkezi’ne 2 kişinin getirildiği gözlemlendi.

Söz konusu kişilerden birinin Güneş Residence isimli karantina otelinden, diğerinin ise Bahçeli Köyü’nden ‘Karantina Merkezi’ne getirildiği öğrenildi.

Her iki kişinin de tedbir amaçlı hastaneye getirildiği ifade edilirken, ileri tetkik amaçlı testler yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan söz konusu kişilerle temas eden kişilerin de Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki ‘Karantina Merkezi’ne getirileceği kaydedildi.

Öte yandan Kıbrıs Postası'na konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, saat17.30 sıralarında konuyla ilgili açıklama yapacağını söyledi.

Kıbrıs postası