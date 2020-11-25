2 genç, 2 ani ölüm!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada iki gencin ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazimağusa sakini 25 yaşındaki Edwin Ogechukwu dün akşam saat 21.30 sıralarında, arkadaşları ile halı sahada futbol oynadıktan sonra saha kenarında oturduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

22 YAŞINDAKİ GENÇ DE ANİ RAHATSIZLIK SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Girne – Karaoğlanoğlu sakini 22 yaşındaki Fatih Erdoğan, bugün saat 04.00 sıralarında, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor...