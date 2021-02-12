2. doz aşı için bekleyenlerin başvuru yapması gerekiyor

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 2. doz aşı için vakti gelenlere çağrı yaptı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanmakta olan aşı programında 2. doz aşıların yapılmaya başlanması nedeni ile 2. doz tarihi gelen şahısların aşılarını yaptırmak üzere sağlık merkezlerine başvurmaları gerekiyor.

Gerek ilçe içinde gerekse ilçeler arası seyahat ederek sağlık merkezlerine gidecek olan kişiler, aşı kartlarındaki tarih ve yer bilgisinin kontrol edilmesi kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf olacak.