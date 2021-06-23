2 doktor, tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölüme neden olmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir özel hastanede 2015 yılında geçirdiği ameliyatın ardından hayatını kaybeden Fikri Orakçıoğlu’nun ölümü ile ilgili yapılan Adli Ölüm Tahkikatı duruşması kararında mahkeme, Orakçıoğlu’nun ölümünde ihmal olabileceği bulgusunda bulundu.

Ailenin talebi üzerine Oraçıoğlu’nun mezarının yeniden açılıp otopsi yapılmasının ardından gerçekleşen mahkeme süreci sonunda yapılan polis soruşturması kapsamında Dr. Turgut Küçük ve Anestezi Doktoru Süleyman Köroğlu teminat maksadı ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Eylül 2015 tarihinde Fikri Orakçıoğlu’nun ameliyattan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili adli ölüm yargıcı ihmal olabileceğine dair bulgular olduğundan soruşturma başlatılmasına emir vermişti.

Dr. Turgut Küçük ve Anestezi Doktoru Süleyman Köroğlu haklarında başlatılan “Tedbirsizlik ve İhmalkârlık Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olma” suçlaması ile ilgili soruşturmaya etki etme olasılıkları kalmadığı gerekçesi ile teminata bağlandı.

Mahkeme Dr. Küçük ve Köroğlu’nun yurt dışına çıkışlarının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı 1’er kefilin 200’er bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulları ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmalarına emir verdi.

Doktorların aleyhindeki “Tedbirsizlik ve İhmalkârlık Sonucu Başkasının Ölümüne Neden Olma” suçu için yasa koyucu 4 yıla kadar hapislik cezası öngörüyor.

Kıbrıs Postası