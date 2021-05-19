19 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. 60 binin üzerine çıkan vaka sayıları tam kapanma sonrasında 15 binin altına geriledi. Ağır hasta sayısı ve vefat sayısında da büyük bir düşüş gözlemlendi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, 19 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı. İşte 19 Mayıs Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Son Dakika Haberleri: Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hala sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda 60 binlere kadar çıkan koronavirüs vaka sayıları, alınan tam kapanma kararının ardından 10 binli rakamlara kadar geriledi.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 233 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 45 bin 419'a yükseldi.

Toplamda 51 milyon 512 bin 691 test yapıldı. Bugün yapılan 218 bin 683 testten, 11 bin 553 yeni vaka sayısı, 902 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 151 bin 38 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 271 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 980 bin 516'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise 2 bin 162 olduğu açıklandı.