1820 test, 9 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.



24 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 1820



Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9



Ülke dışından gelen vakalar - 3



Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 2



Yerel vakalar - 4



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2



Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-



Yapılan Toplam Test Sayısı- 210.497



Toplam Vaka Sayısı- 894



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 816



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 73



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24



Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 49



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok