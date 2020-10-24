1820 test, 9 pozitif vaka!

1820 test, 9 pozitif vaka!
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1820 olduğunu, 9 pozitif vakaya  rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
 
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu, 4 kişinin ise yerel vaka olduklarını , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 
 
24 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1820 
 
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 9 
 
Ülke dışından gelen vakalar - 3 
 
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 2 
 
Yerel vakalar - 4 
 
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2 
 
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 
 
Yapılan Toplam Test Sayısı- 210.497
 
Toplam Vaka Sayısı- 894 
 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 816
 
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 73  
 
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24  
 
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 49 
 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 
 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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