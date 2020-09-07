1811 test yapıldı, 26 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugünkü vaka sayısının 26 olduğunu açıkladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugünkü vaka sayısının 26 olduğunu açıkladı.Sağlık Bakanı Ali Pilli “Radikal kararlar almaya kararlıyız. Bunun ilk sinyalini Cumartesi aldığımız karantina kararı ile gösterdik” dedi. Pilli “Çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Bizden gelen açıklamalara itibar edin. Bizden gelen açıklamalardır en doğru açıklama. Yerel vakalarda biraz artma başlamıştır. Radikal kararlar almaya kararlıyız. Bunun ilk sinyalini Cumartesi aldığımız karantina kararı ile gösterdik” dedi.Vakalarla ilgili de bilgi veren Pilli şunları söyledi:“Ülke dışından gelen vakalar 4’tür. Bu vakalar karantinadaydı. İç bulaşta değildi. 18 vaka karantinada pozitifleşen vakalardır. Bu vakalar halka bulaş yapmadı. Eski vakaların temaslılarıdır. Sadece 4 vaka yerel vakadır. Temaslıları da tespit edilmeye başlandı. 4 vaka değişik bölgelerdendir”BRT’ye telefon ile bağlanan Pilli “Maske ve sosyal mesafe kurallarını uygularsak bu savaşı kazanacağız” diye konuştu. Pilli “Maalesef halkımız kendine düşen görevleri yapmıyor. Maske takma % 99 korumaktadır” dedi. Vakalarla ilgili detaylı bilgi veren Bakan Pilli şöyle dedi:“1 Temmuz’dan bu güne kadar 329 vaka var. 179 vaka tabucu edildi. Şu ancak tedavi gören hasta var, 45’i pandemi kliniğinde, 105’i de pandemi otellerindedir, semptomları yoktur. Herhangi yoğun bakım vakası yoktur. Bugüne kadar yurt dışından 202 vaka geldi, 94’ü temaslı vakadır. Bunlar topluma yerel bulaş yaratmadı. Yerel vaka 34’tür. 400 civarı kişi otellerde tutuluyor.”Pandemide çalışan doktorlar ve Tabipleri Birliği’nden bilgi aldığını da açıklayan Pilli bakanlığa bağlı üst komitenin herhangi bir karar üretmediğini söyledi, yarın karar alınacağını belirtti, Bakanlar Kurulu toplantısına işaret etti.Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1811 olduğunu, 26 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini 18 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 4 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi. Sağlık Bakanlığı olarak halkın sağlığı için tüm ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Bakan Pilli, halkımızın da kendine düşen görevi yapması gerektiğini belirterek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi. Sosyal medyada gün içinde çıkan haberlere değinen Bakan Pilli, bakanlık tarafından verilen resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini vurguladı. 7 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;Bugün Yapılan Test Sayısı: 1811Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26Ülke dışından gelen vakalar – 4Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -18Yerel vakalar -4 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-3 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yokYapılan Toplam Test Sayısı- 131.704 Toplam Vaka Sayısı- 437 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 283 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 150 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 45Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 105 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok