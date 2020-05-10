"18 Kıbrıslı Türk’ün naaşı morgda, 6 haftadır bekletilenler var..."

Birleşik Krallık Türk İslam Vakfı & Cenaze Hizmeti’nden yapılan yazılı açıklamada, 18 Kıbrıslı Türk'ün naaşının İngiltere'de morgda tutulduğu söylendi.

Birleşik Krallık’ta hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin ailelerinin, cenazeleri KKTC’ye getirmek istediği belirtildi.

Kıbrıslı Türk aileler KKTC Hükümeti’nden, defin için KKTC’ye cenaze götürebilme izni talep ettiği söylendi.

“18 MERHUMUN 6’SI KORONADAN DOLAYI VEFAT ETTİ”

Aileler, sevdiklerinin cenazelerini defin için KKTC’ye götürebilme konusunda çaresiz olduğu vurgulanırken, “Götüremiyorlar çünkü KKTC Bakanlar Kurulu, Mart 2020’de, Koronavirüssalgınının başında ülkeyi korumak adına aldığı kararlar kapsamında, yurtdışından insan kalıntıları getirmeyi yasakladı” denildi.

Koronavirüs enfeksiyonu taşıyanlara ve taşımayanlara uygulanan yasağın, halk sağlığından sorumlu olan KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından geçersiz kılınabileceği savunuldu.

Söz konusu durumun Bakanlar Kurulu’na taşınarak kararın bozulabileceği söylendi.

18 merhum Kıbrıslı Türk’ün naaşının, Birleşik Krallık’ın ilk Türk camisi olan Shacklewell Lane Camii’nin morgunda tutulduğu belirtildi.

Bunların 12’sinin Koronavirüs dışı sebeplerle, 6’sının ise Koronavirüs yüzünden vefat ettiği vurgulandı.

Bazı cenazelerin 6 hafta olmak üzere, aileler haftalardır sevdiklerinin cenazelerini Kuzey Kıbrıs’a götürebilmek için izin verilmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, “Gecikmeler, cenazenin mümkün olan en kısa zamanda gömülmesini gerektiren İslami inançlarına ve Türk geleneklerine ters düşüyor” denildi.

Merhumların hepsinin Kıbrıs doğumlu olduğu söylenirken, tümünün de memleketlerinde gömülmeyi dilediği kaydedildi.

Çoğunun da Kuzey Kıbrıs’ta önceden ödenmiş mezar yerlerinin bulunduğuna dikkat çekildi.

“KKTC SİYASİ TEMBELLİĞİ: BAKANLIK TALEPLERİ REDDETTİ”

Açıklamaya şu şekilde devam edildi: “1977’de kurulan Birleşik Krallık Türk İslam Vakfı (UK Turkish Islamic Trust - UKTIT), Shacklewell Lane Camii’den sorumlu olan, tescilli bir yardım kuruluşu.

UKTIT’in cenaze kolu, Birleşik Krallık defin işlemleri ve cenazelerin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’a götürülmesiyle ilgileniyor.

Birleşik Krallık Türk İslam Cenaze Hizmeti (UK Turkish Islamic Funeral Service - UKTIFS) ile Britanya’daki ve KKTC’deki lojistik ortakları, Kıbrıs Türk Hükümeti’nden izin alabilmek için haftalardır uğraşıyor. KKTC Sağlık Bakanlığı ise talepleri sürekli olarak reddetti.

Yakın zamanda KKTC Dışişleri Bakanlığı UKTIT’e bir danışman önerdi ve Ercan’a olan uçuş olmaması sebebiyle, UKTIFS’nin KKTC’ye cenazeleri ulaştırabileceğini ispat etmesi gerekti.

Haftalarca süren araştırmadan sonra, yolculuğun tüm aşamaları onaylandı ve tüm detaylar KKTC Londra Temsilciliği aracılığıyla Lefkoşa’ya, KKTC Hükümeti’ne gönderildi.

KKTC Londra Başkonsolosu Buket Kop UKTIT’e, 1 Mayıs 2020 tarihinde detayları içeren bir dosyanın KKTC Sağlık Bakanlığı’na gönderildiğini bildirdi.

Beş gün sonra Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür, ellerine henüz böyle bir bilginin ulaşmadığını iddia etti.

KKTC Hükümeti’nden önemli kişilerle iletişim halinde olan UKTIT’nin ve yakınını kaybetmiş ailelerin kafası karıştı.

Çünkü siyasiler yasağı kaldırma destekçisi olduklarını iddia ediyordu ve harekete geçilmeme konusunda başkalarını suçluyordu.

Aileler, bu konu halkın dikkatini çektiğinde KKTC Hükümeti’nin harekete geçmek zorunda kalacağını umuyor.

Bir sonraki Bakanlar Kurulu toplantısı 11 Mayıs Pazartesi günü yapılacak.”

“CENAZELERİN HİÇBİRİNDE KORONAVİRÜS YOKTU”

Açıklamada Koronavirüs KKTC’de halkın, risk almama konusunda temkinli olduğu belirtildi.

“Siyasi olarak izole edilmiş ülkenin küçük bir ekonomisi var ve sıkı bir sokağa çıkma yasağından sonra, seçili iş yerleri yavaş yavaş açılıyor” denildi.

KKTC’deki bazı medya kuruluşları, cenaze transferi konusunu bilerek sansasyonel hale getirdiği iddia edilen açıklamada, “Britanya’daki tüm naaşların Koronavirüs enfeksiyonu taşıdığını iddia etti” dedi.

Hâlbuki alınması planlanan ilk 8 cenazenin hiçbirinde Koronavirüs olmadığı belirtilen açıklamada, “Kalp krizi, şeker hastalığı ve Alzheimer gibi sebeplerden vefat ettiler” dedi.

Açıklamaya şu şekilde devam edildi: “Önde gelen Kıbrıs Türk medya kuruluşları ve gazetecilerinin kullandığı, merhumları ‘hastalıklı cesede indirgeyen ve insan dışı dil, halkın konudaki bilgisizliği sebebiyle transferlere karşı tepki doğurdu ve yakınını kaybetmiş aileler gücendirildi.”

“DOLAMBAÇLI BİR YOLCULUK GEREKİYOR”

“Kıbrıs’ın iki tarafına da uçuş olmayışı, cenazelerin transferi için şu anda daha dolambaçlı bir yolculuk gerektirdiği vurgulanan açıklamaya şu şekilde devam edildi: “Lojistik ortaklarıyla çalışan Birleşik Krallık Türk İslam Cenaze Hizmeti (UKTIFS), mühürlü tabutları Türk Havayolları kargo uçağıyla İstanbul’a, oradan karayoluyla Mersin’e ve deniz yoluyla Kuzey Kıbrıs’a ulaştıracak.

Yolculuğun Türkiye ayağı, dünyanın dört bir yanında yaşayan Türklere destek olan, TC Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından kolaylaştırıldı.

YTB Avrupa Başkanı Sibel Beşevli bu süreçte UKTIT ile yakın olarak çalıştı.

YTB İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile konuştu ve Konsey, Mersin’e 1000 km yol götürecek olan cenaze arabalarını ücretsiz olarak sağlamayı kabul etti.

Bu normalde sadece Türk vatandaşlarına sağlanıyor ama böyle bir kriz döneminde Türkiye’den yetkililer, Kıbrıslı Türklerin de bundan aynı şekilde yararlanmasına karar verdiler.

Mersin’deki liman yönetimi başkanı UKTIFS’ye, karadan denize hızlı ve saygın bir transfer için hazırda beklediklerini söyledi.

Sadece kargo taşıyan bu gemiler, KKTC’de Mağusa veya Girne limanlarına seyahat edecek.”

KORONAVİRÜS SALGINI ÖNCESİ CENAZE TRANSFERİ SÜRECİ

Cenazelerin Kuzey Kıbrıs’a götürülmesi salgından önce ‘görece’ kolay olduğu kaydedilen açıklamada, “Ölüm raporu hazırlandıktan sonra aileler, lisanslı bir doktordan enfeksiyon olmadığına dair belge edinir ve UKTIFS’nin yardımıyla bölgelerindeki tıbbi tetkikçiden, cenazeyi defin etmek üzere yurtdışına götürmek için yazılı izin alırlardı” edildi.

Açıklama şu şekilde sonlandı: “Sonra UKTIFS, İstanbul aracılığıyla Ercan’a gitmek üzere merhumlar ve yakınları için uçuşları ayarlardı. Akrabalar bir gece önceden, tabut ertesi sabah varırdı.

Ve aynı gün defin yapılırdı. KKTC Hükümeti’nden izin gerekmezdi. Her şey aileler, UKTIFS ve cenazenin gömüleceği mezarlıktan sorumlu belediye tarafından halledilirdi.”