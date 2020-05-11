171 kişi yasağı ihlal etti!

171 kişi yasağı ihlal etti!
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Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 04 -11 Mayıs (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; toplam 38 kişinin kısmi, 133 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 171 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, yasağa rağmen 3 iş yerinin açık bulundurulduğu, sokağa çıkan toplam 102 kişinin ise maske takmadığı, 1 kişinin ise karantina kurallarına uymadığı tespit edildi. 
Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan, 10 - 11 Mayıs (saat 06.00’ya kadar) tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 38 kişinin kısmi, 14 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 52 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 1 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi. 
Bahse konu şah

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