17 pozitif vaka, 33 taburcu

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6534 olup,14'ü yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 33 kişi taburcu edildi.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 1 kişi daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olup, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunmaktaydı. 14 kişi ise yerel vaka...

1 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 2 kişi ise Lefke Bölgesi'nde tespit edildi.

VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

Marmara-1

Girne

Girne Merkez-8 / Karaoğlanoğlu-3

Lefke

Lefke Merkez-2

13 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6534

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 1

Yerel Vaka Sayısı: 14

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33

Bugün Kaybedilen Hasta: 0

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.323.279

Toplam Vaka Sayısı: 7560

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7288

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 238

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 26

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 210

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı:

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 34

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 232

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 328

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3483

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 10.411