17 Haziran ekonomi gündemi

Bu haftanın en önemli beklenen gelişmelerinden biri olan FED'in faiz kararı ve toplantı metninden çıkan ifadeler ve beklentiler belli oldu. FED kararları ardından ise başkan Powell'ın basın toplantısı yakından takip edildi. Dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) iki gündür devam eden Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının ardından faizleri sabit bıraktı ve varlık alım programını da değiştirmedi.

Fed'in faizleri değiştirmemesi ve varlık alım programında bir değişiklik yapmamasına karşın faiz artışı için 2023'ü işaret etmesi ABD Doları'nı daha da güçlendirdi. Karar sonrası ABD Doları, küresel piyasalarda değer kazanırken Dolar Endeksi son 1,5 ayın zirvesini gördü ve 91 seviyesinin üzerine çıktı.

Powell'ın basın toplantısı sırasında " enflasyonun son aylarda kaydadeğer şekilde arttığını, enflasyonun beklenenden daha yukarı dönebileceğini” belirtirken “Eğer hedeflere doğru ilerleme devam eder ise, önümüzdeki toplantılarda varlık azaltımı için bir planı değerlendirmek uygun olacak" ifadelerini kullanmasıyla piyasalarda Dolar endeksi yükselişe geçerken, DolarTL'de ise yukarı yönlü hareketler meydana geldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %1,6 seviyesine yaklaştı.

Öte yandan Dünkü işlem gününün ekonomik takviminde,İngiltere’den gelen; enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşme gösterirken, Çin'in; Sanayi Üretimi, Perakende Satışlar ve Sabit Varlık Yatırımları verileri ile ABD'de açıklanan; İnşaat İzinleri ve Konut Başlangıçları rakamları tahminleri karşılayamadı.

Yeni günde ise TCMB para politikası kurulu toplanacak ve 14:00'da faiz oranı kararı açıklanacak. Beklentiler TCMB'nin bu toplantıda faizler de bir değişiklik yapmaması yönünde. Dikkatler ise yine toplantı metnindeki ifadelerde olacak. Metinde ileriye yönelik para politikasının sıkı şekilde ne kadar sürdürüleceğine ilişkin detaylar da oldukça önemli olacak. Bu sebeple TL kanadında gün içerisinde hareketlilik oldukça artabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,5515 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,6021 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,3090 GBPTL kuru ise 11,9889 seviyesinden günü tamamladı.

Bugüne baktığımızda ise Dolar /TL kuru 8,6085 EUR/TL 10,3460 GBP/TL kuru ise 12,0690 seviyesinden işlem görmeye başladı.