16 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmekle suçlanıyor

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16 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmekle suçlanıyor
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Lefkoşa'da 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen M. B. tutuklandı. 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlının Cinsel Saldırı suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde Lefkoşa’da eski saray sokak üzerinde bulunan boş bir arazi içerisinde zanlının aynı bölgede sakin 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Polis, olayın polisin bilgisine 23.08.2021 tarihinde rapor edildiğini ve zanlının aynı tarihte derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

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