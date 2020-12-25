15 yaşındaki yeğenine tecavüzle suçlanan amcanın yargı süreci başladı

Bafra’da 2017 yılı Mart ayı ile 24 Kasım 2019 tarihleri arasında evinin yatak odası içerisinde 15 yaşındaki yeğenini alıkoyarak 12 kez cinsel ilişkiye girmekle itham edilen amca F. B’nin yargı süreci dün başladı.

Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “Yakın akraba ile cinsel münasebet”, “Çocuğun cinsel istismarı”, “16 yaşından küçük çocuğun cinsel dokunulmazlığını ihlal amacıyla yasa dışı alıkoyma” ve “Vahim zarar” davalarından itham edilen sanık aleyhindeki suçlamaları kabul etmedi.

Tecavüz davasının duruşmasına dün başlandı.

Tecavüz davasını yürüten Savcı Serhan Bundak, duruşmanın dünkü oturumunda ilk tanık olarak İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şubesinde görevli Olay Yeri İnceleme ve Foto Parmak İzi Uzmanı Evren Gök’ü dinletti.

Duruşmada emareler ve sanık ile ilgili bazı fotoğraf ile soruşturma sırasında Gök tarafından kayda alınan video kayıtları mahkemeye emare olarak sunuldu.

Duruşma yeni tanıkların dinlenmesi için 28 Aralık 2020 tarihine ertelendi.

TECAVÜZ DAVASI EMARELERI SUNULMAYA BAŞLANDI

Mahkemede yeminli şahadet veren İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Olay Yeri İnceleme Şubesinde görevli Olay Yeri İnceleme ve Foto Parmak İzi Uzmanı Evren Gök, 26 Kasım 2019 tarihinde görevle olduğu bir sırada Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa’dan telefoniyen aldığı bilgide Bafra’da meydana gelen tecavüz olayı ile ilgili sanık F. B’nin evinde arama yapılacağını ve yapılan aramayı videoya çekmesini istediğini anlattı.

Sanığın kaldığı ikametgahtaki odasında yapılan aramayı videoya çektiğini söyleyen Gök, arama görüntülerini içeren CD’yi mahkmeye emare olarak sundu. Görüntüler mahkemede izletildi. Uzman asker olarak görevli sanık F.B’nin odasında yapılan aramada çok sayıda mermi tespit edildiği gözden kaçmadı.26 Kasım 2019 tarihinde ise sanık F.B’nin Büyükkonuk bölgesinde ormanlık alanda tespit edildiğini ve konu yere giderek fotoğraf çekmesini istediğini söyleyen Gök, ayni gün konu yere gittiğini ve sanığın içerisinde tespit edildiği FG51BJK plakalı BMW X5 model araç ile torpido gözünde bulunan tabanca ve şarjörü içerisindeki 9 mm çapındaki 14 adet canlı merminin fotoğraflarını çektiğini anlattı.

Polis memuru Gök, 73 fotoğraftan oluşan fotoğraf albümünü içeren CD’yi ve arabada tespit edilen intihar mektubunu mahkemeye emare olarak sundu.

MUKAYESE İÇİN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER EMARE SUNULDU

4 Aralık 2019 tarihinde yine Müfettiş Muavini Ceyhan Paşa’nın istemi üzerine İskele Polis Müdürlüğü hücrelerinde tutuklu bulunan sanığın mukayese amaçlı olarak önden ve arkadan çıplak fotoğraf ve videosunu çektiğini söyleyen Gök, söz konusu fotoğraf ve videolar ile mukayese amaçlı 13 adet foroğraftan oluşan fotoğraf albümünü içeren CD’yi mahkemeye emare olarak sundu.

Kıbrıs Postası