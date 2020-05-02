15 Mayıs'la ilgili karar Bilim Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nda

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulların 15 Mayıs’tan sonra açılıp açılmayacağının Bilim Kurulu’nun görüşü ve Bakanlar Kurulu’nun onayıyla belirleneceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, sosyal medyada çıkan haberler konusunda vatandaşları uyararak, “Bugüne kadar olduğu gibi okulların eğitime devam edip etmeyeceği kararını, Bilim Kurulu’nun görüşü ve Bakanlar Kurulu’nun onayı belirleyecek. Kimse bu görüşün dışındaki haberlere itibar etmesin” dedi.

Çavuşoğlu, mağduriyet yaşanmaması için açılma veya açılmama kararına uygun senaryolara göre tüm hazırlıkları yaptıklarını vurguladı.

Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden okulların açılması konusunda açıklama yaptı.

Eğitim Bakanı’nın açıklaması şöyle:

“İlk ve orta eğitim okullarının eğitime başlamasıyla ilgili sosyal medyada farklı şekillerde yer alan haberlerde, okulların açılmasıyla ilgili yapılan yorumların netleşmesi ihtiyacı doğmuştur. Hatırlanacağı gibi, 10 Mart tarihinde süreli olarak eğitime ara verdiğimizi duyurmuştuk. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar gereği bugüne kadar, salgının seyri takip edilerek, verilen ara takvimlendirilmektedir. Alınan aşamalı kararların sonuncusu 15 Mayıs’a kadar okullarımızın tatilinin devam etmesidir. Bu tarihten sonra okulların eğitime devam edip etmeyeceği kararını, bugüne kadar olduğu gibi Bilim Kurulu’nun görüşü ve Bakanlar Kurulu’nun onayı belirleyecektir. Biz belirlenecek tarihe göre, yürütmekle sorumlu olduğumuz işleri, takvim belirlendiğinde hazır olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyetinin oluşmaması için, ileriki günlerde alınacak açılma ve/ veya açılmama kararına uygun senaryolara göre, tüm hazırlıklarımız yapılmaktadır. Kimse bu görüşün dışındaki haberlere itibar etmesin.”