15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da çöp dökme konusu üzerine tartıştığı eşinin yüzüne tabak atarak ciddi şekilde darp eden Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. zanlı Erol DÜLGER tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Nurçin Hocaoğlu, olayla ilgili bulguları aktardı.

Hocaoğlu, Lefkoşa’daki ikametgâhlarının ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Hocaoğlu, Erol Dülger’in birçok kez eşine karşı ciddi darp suçunu işlediğini ve geçtiğimiz yıl yargılanıp 3 bin TL para cezası aldığını söyledi.

Hocaoğlu, doktor olan zanlının ilerde mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak:Kamalı haber