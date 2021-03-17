140 gündür kapalı olan fitnes merkezi sahipleri kızgın

Spor salonu işletmecileri ve sporcular, yaklaşık 140 gündür kapalı olan salonlardan dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı

Eylemciler beraberinde getirdikleri spor aletleri ile spor yaptıktan sonra dağıldı.

Haberal Kıbrıslı Gazetesi’ne konuşan Fitnes Antrenörü Yetkin Öngün Sağlık Bakanlığı’nın Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiyelerini tam çevirememesinden dolayı sıkıntı yaşadıklarını merkezlerinin çevrildiği gibi müsabakaların yapıldığı spor alanları olmadığını belirtti.

Hentbol ve basketbol gibi seyircili müsabakaların yapıldığı alanların spor salonu olduğunu belirten Öngün bir an önce bireysel olarak spor yapılan merkezlerin açılmasını gerektiğini söyledi.

Öngün taleplerinin yerine getirilmediği takdirde bu sefer daha büyük eylem yapacaklarını ve spor malzemeleriyle Sağlık Bakanlığı’nın önünü dolduracaklarını belirtti.