14 yaşındaki çocuk kazada araç ve bariyer arasında sıkıştı

İskele-Ercan Anayolu'nun Geçitkale-Akova kavşakları arasında 12.30 sıralarında aynı istikametteki araçların çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kaza esnasında, yol kenarında bulunan 14 yaşındaki Evan Monks Appleton isimli çocuk araç ve bariyer arasına sıkışarak yaralanırken, GD 068 plakalı araç sürücüsü 58 yaşındaki Niyazi Boransel ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki Jordan Kelly'nin de yaralandığı ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıkları bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, Niyazi Boransel'in arkasında, çekmekte olduğu hayvan nakil aracının bulunduğu GD 068 plakalı aracı ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, aracının sol arka lastiğinden kopan parçayı almak üzere yol içerisinde durduğu sırada, arkasından aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Uysal'ın yönetimindeki GH 439 plakalı kamyon ile hayvan nakil aracının arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan GD 068 plakalı aracın yolun solunda bulunan çelik bariyere çarptığı bildirilirken, o esnada GD 068 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve araçtan kopan parçayı almak için yol kenarında bulunan Evan Monks Appleton'un GD 068 plakalı araç ile bariyer arasına sıkışarak yaralandığı açıklandı. Appleton ile birlikte GD 068 plakalı araç sürücüsü Niyazi Boransel ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Jordan Kelly'nin de kazada yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması da devam ediyor.

Kıbrıs Postası