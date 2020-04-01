14 günlük karantina süreci doldu

14 günlük karantina süreci doldu
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14 günlük karantina süresini tamamlayan 30 kişilik son Alman turist kafilesi, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından, bu akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacağı belirtildi.

30 kişilik Alman kafilesinin, akşam saat 22.30’da kaldıkları otellerden Ercan Devlet Havalimanı’na getirilecekleri öğrenilirken, Ada’dan ayrılacak olan Alman turistlere yönelik Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan hediye paketleriyle ülkelerine uğurlanacakları gelen bilgiler arasında.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2020, 17:27
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