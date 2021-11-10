133 vaka, 2 vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.157 olup, 100'ü yerel 133 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 108 kişi taburcu edilmiştir.

33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.

38 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.

10 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.157

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 133

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33

Yerel Vaka Sayısı: 100

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 108

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.702.958

Toplam Vaka Sayısı: 23.818

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.292

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1435