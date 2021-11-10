133 vaka, 2 vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.157 olup, 100'ü yerel 133 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 108 kişi taburcu edilmiştir.
33 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 100 kişi ise yerel vakadır.
38 kişi Lefkoşa, 32 kişi Girne, 25 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
10 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.157
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 133
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 33
Yerel Vaka Sayısı: 100
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 108
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.702.958
Toplam Vaka Sayısı: 23.818
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 22.292
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1435