13'ü yerel 18 vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9361 olup, 13'ü yerel 18 pozitif vakaya rastlanmış 19 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 13 kişi ise yerel vakadır.
3 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1 / Gönyeli-1 / Değirmenlik-1
Girne
Girne Merkez- 4 / Çamlıbel-1/ Edremit-1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1
Gazimağusa
Baykal-1
Lefke
Yedidalga-1
24 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9361
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 18
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 13
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19
Stallion Cyprus -
A New Style Of Life
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1. 177.151
Toplam Vaka Sayısı: 7121
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6797
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 291
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 17
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 262
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 11
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 68
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 213
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 767
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6168