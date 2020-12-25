13. maaşlar ve 1500 TL’lik devlet desteği bugün hesaplara yatıyor

Kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılacak 13. maaş ödemeleri ile işletmelere destek amaçlı Eylül ayına dair 1500 TL’lik ödemeler bugün yapılıyor...

13. maaşlar ve 1500 TL’lik devlet desteği bugün hesaplara yatıyor
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Bir süredir arap saçına dönen 13. Maaşlar ve 1500 TL’lik destek ödemeleri ile ilgili ‘kargaşa’ bugün sona eriyor...

Hükümet yetkilileri Ankara ziyaretinin ardından duyurdukları 800 milyon TL’lik  protokol ile birlikte 13. maaşlar ve pandemi sürecinde devletin işletmelere katkı sağlamak amacıyla bir  süredir ödemesini yaptığı 1500 TL destek ödemesinin de Eylül ayına ilişkin kısmı bugün yatırılıyor... 

13. MAAŞLAR BUGÜN HESAPLARA YATIYOR

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yaptığı açıklamada Kamu çalışanlarına ve emeklilere yapılacak 13. Maaş ödemelerinin bugün ödeneceğini belirtti.

İŞLETMELERE 1500 TL DESTEK ÖDEMESİ DE BUGÜN HESAPLARA YATACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Eylül ayına ait işverenlere ödenecek olan 2 bin TL destek ödemeleri ile çalışanlara yapılacak bin 500 TL destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor.

Pandemi nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizden en çok etkilenen kesim olan özel sektör çalışanları ve işletmelerinin yaşadığı finansal sıkıntıları azaltmak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında işverenlere verilecek 2 bin TL destek ödemeleri ile çalışanlara ödenecek bin 500 TL destek ödemeleri, bugün banka hesaplarına yatırılacak.

SOSYAL SİGORTA EMEKLİLERİNİN 13. MAAŞLARI DA BUGÜN ÖDENECEK

Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alanlar ile iş kazasından dolayı gelir alan 40 bin 806 kişiye de 13. maaş ödemesinin bugün yapılacağı ifade edildi.

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