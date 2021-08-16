1200 ton yakıt daha geldi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından Teknecik Elektrik santrali'nde kullanılmak üzere Türkiye'den 1200 ton akar yakıtın geldiği açıklandı.

Türkiye'de İskenderun Petrol Rafinesi'nden alınan ve iki defada adaya geleceği açıklanan 2 bin 400 tonluk yakıtın ilk partisi olan bin 200 ton akaryakıt dün Girne Limanı'ndan KKTC'ye gelmişti, bugün ise akaryatın ikinci partisi adaya ulaştı.

Türkiye'den yola çıkan ve bugün Gazimağusa Limanı'na ulaşan 30'ar tonluk 40 tankerin taşıdığı toplam 1200 ton akaryakıtın ikinci partisi Gazimağusa Limanı'na geldi.

OLUŞAN TANKER KUYRUĞU TRAFİĞİ TIKADI

2 bin 400 ton akaryakıtın 2 günde 80 tankerle adaya gelmesi ve Teknecik Elektrik Santrali'ne taşınması sırasında trafikte sıkışıklık yaşanmasına neden oldu.

Gün boyu Teknecik Elektrik Santrali'ne akaryakıt taşıyan ve 2 bin 400 ton akaryakıtın boşaltılması için sıra bekleyen tankerler uzun kuyruklar oluşturdu, sürücülere zor anlar yaşattı.