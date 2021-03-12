12 Mart 2021 Cuma Hava Durumu

Bugün fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi bu yönde uyarıda bulundu ayrıca önümüzdeki günlerde sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Meteoroloji, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını da tavsiye etti.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 17 Mart Çarşamba gününe kadar bölgemiz, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Bugün ve yarın fırtına bekleniyor, önümüzdeki günlerde ise sağanak yağışlar etkili olacak.

Hava bugün parçalı bulutlu akşam saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, cuma günü parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer sağanak yağmurlu, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri bulutlu, salı günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak, çarşamba günü ise, bulutlu zamanla yer yer sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, genellikle Batılı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, perşembe ve cuma günleri ise kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek. Meteoroloji Dairesi, Kuzey afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yarattığından toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmalarını da tavsiye etti.