12 farklı ülkeye 90’ın üzerinde ihracat yapan firmalar var!

Sanayicinin kangrenleşen yaralarının yanı sıra, sanayici için yapılan destekler hakkında bilgi veren Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, 12 farklı ülkeye 90’ın üzerinde ihracat yapan firmaların olduğunu kaydetti.Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, Kıbrıs TV’de Parapolitik programına katıldı.

Sanayicinin kangrenleşen yaralarının yanı sıra, sanayici için yapılan destekler hakkında bilgi veren Daire Müdürü Mustafa Yeşil, 12 farklı ülkeye 90’ın üzerinde ihracat yapan firmaların olduğunu kaydetti.

Yeşil, Fuarın önemine değindi…

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil, hellimden, kahveye, çantadan, valize, her alanda üretim yapan sanayimiz olduğunu söyledi. “Fuarlar görücüye çıktığımız, güvenimizin tazelendiği bir yer” ifadelerini kullanan Yeşil, düzenlenen Fuarda bin 800 ürünün orada bulunduğunu bu kadar büyük ve önemli bir fuarda North Cyprus olarak bulunmanın önemli olduğunu belirtti ayrıca bu fuara katılan firmaların ve alıcının K.K.T.C’den katılan firmalara güvenlerinin arttığını kaydetti.

Düzenlenen Fuarlara Güney Kıbrıs’tan da katılım olduğuna dikkati çeken Yeşil, Kuzey Kıbrıs’ın stantlarına çok şaşırdıklarını, hemen hemen her ürünü tadarak fuara katılan firmalarımıza iletişim için kartlarını verdiklerini söyledi.