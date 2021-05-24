11 yaşındaki akrabası olan küçük kıza cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor

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11 yaşındaki akrabası olan küçük kıza cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor
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Lefkoşa'da 2021 yılı Nisan ayında ikametgahı içerisinde 11 yaşındaki akrabası olan kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan ve yürütülen soruşturmada ülkede izinsiz ikamet edip yasal statüsü olmadığı ortaya çıkan zanlı Bayramdurdy Hemrayev hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

"Çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlamaları ile bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıkarılan zanlı yargılanıncaya dek 3 ayı geçmemek üzere cezaevine gönderildi.

Zanlının 2021 Nisan ayı içerisinde ikametgâhı içerisinde akrabası olan aynı yerde sakin 11 yaşındaki kız çocuğunun giymiş olduğu kıyafetini indirip kalçalarına kendi giydiği pantolonunu indirdikten sonra erkeklik organını sürtüp, vajinasını öpmek sureti ile cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği iddia ediliyor.

Mayıs ayında hakkında polise yapılan şikayet üzerine tutuklanan zanlının polise gönüllü ifade verdiği, ayrıca zanlının ülkede kaçak olarak yaşadığının tespit edildiği öğrenildi.

Kıbrıs Postası

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