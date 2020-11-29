1093 test yapıldı, 8 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1093 olduğunu, 8 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim bulunduğunu 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.

29 Kasım 2020 Koronavirüs genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1093

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 8

Ülke dışından gelen vakalar - 6

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1

Yerel vakalar - 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 263.412

Toplam Vaka Sayısı- 1103

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1023

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 75

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 15

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 60

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-