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108 yeni vaka, 131 taburcu

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108 yeni vaka, 131 taburcu
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.764 olup, 94'ü yerel 108 pozitif vakaya rastlanmış, 131 kişi taburcu edilmiştir. 

14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 94 kişi ise yerel vakadır. 

31 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 26 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 6 kişi  Güzelyurt, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

6 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.764  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 108 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 94 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 131 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.630.964 

Toplam Vaka Sayısı: 23.292 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 21.812 

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