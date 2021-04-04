104 emekli amiralin "darbe" bildirisinde çarpıcı detay: Bu bir muhtıradır!

Aralarında Deniz Cora, Türker Ertürk gibi TSK'da görev alan kritik isimlerin de bulunduğu 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisiyle ilgili yoğun tepki gelirken Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Demokrasi karşıtı bildiriyle ilgili olarak gece yarısı "Darbe iması" konusunda SABAH yazarları ve siyasi analistlerden çarpıcı değerlendirmeler geldi. Mahmut Övür, Okan Müderrisoğlu, Ekrem Kızıltaş, Erkan Tan darbe imalı emekli amiral bildirisini Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. İşte çarpıcı yorumlar.

Son dakika... Aralarında TSK'da görev alan kritik isimlerin de bulunduğu 104 emekli amiralin 27 Nisan muhtırasında olduğu gibi cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısında 15 Temmuz'a 103 gün kala yaptıkları darbe imalı bildiriyle ilgili tepkiler çığ gibi büyürken Ankara'da Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattığını açıkladı. Milli irade, hükümet ve demokrasi karşıtı bildiriyle ilgili olarak gece yarısı "Darbe iması" konusunda SABAH yazarları ve siyasi analistlerden çarpıcı değerlendirmeler geldi. Mahmut Övür, Okan Müderrisoğlu, Ekrem Kızıltaş, Erkan Tan darbe imalı emekli amiral bildirisini Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. İşte çarpıcı son dakika değerlendirmeleri:

SABAH yazarı Mahmut Övür

"AYDINLATILMASI MİLLETE BORÇ OLAN PERVASIZ BİR KALKIŞMA"

Türkiye'de sivil siyasete müdahalenin belli argümanları olageldi. Yakın tarihimize damga vuran irtica bunlardan biriydi. 28 Şubat irtica korkusuna postmodern bir kılıf giydirdi, 27 Nisan e-muhtıra ise o korkuyu sanal ortama taşıdı. Daha sonra belli tırnak içinde masum gerekçelerle soslanmış toplumsal olaylar kullanılmak istendi. Ancak darbe odaklarının tüm bunların üzerinde kullandığı en kadim argüman "Genç subaylar rahatsız, rütbeliler rahatsız, emekliler rahatsız" gibi ifadeler. Bu gece yaşanan ve asla sıradan bir toplanma gibi okunanamayacak üç değil beş değil 10 değil 103 emekli amiralin imzasının alındığı organize bir bildiri! O nedenle Türkiye'de iktidar devirmek isteyen ama siyaset üretmek yerine sivil siyasete gayrimeşru müdahalelerle öne çıkmak isteyen unsurların belli aralıklarla başını kaldırması yabancısı olduğumuz bir yöntem değil. Bu siyasete güvenen, demokrasiye inanan milletimize karşı bir borç olarak arkasındakilerin ortaya çıkarılması gereken pervasız çıkış ve kalkışmadır.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ:

"BU BİR MUHTIRADIR!"

Bana göre çok büyük bir skandal olarak ortaya dökülen bu bildirinin gelişi güzel bir bildiri olarak görmem. Şimdi darbelerden çok çekmiş bir ülke olarak bu tür belgelerin ne anlama geldiğini ne maksatla yapıldığını bırakın üst düzey askeri bir yetkiliyi yoldan geçen herhangi bir vatandaşa sorun çok net cevabını verir. Bu bir takım odakların bilerek bir takım odakların fişeklemesiyle yapılan bir çıkış olarak algınlanmalı. Muhakkak da hesabı sorulmalıdır. Amaç asla Montrö ve Kanal İstanbul değildir. Bu geniş kapsamlı ve planlı bir operasyondur. Bu e muhtıra dediğimiz 27 nisan tarzı bir muhtıradır. Bir takım sağır odalarda kaleme alınmıştır. Bunların istihbari çalışmalarla ortaya çıkacağını düşünüyorum.

SABAH yazarı Okan Müderrisoğlu:

"BİR KURMAY PLANLAMA YA DA ÇOK HEDEF ODAKLI SİYASİ FAALİYET"

Çok hedef odaklı siyasi bir faaliyet olabilir. Bir kurmay planlaması olabilir. Şekil olarak bir defa gece yarısı bildirisinin Türkiye'de ne manaya geldiğini herkes bilmektedir. "Şu kişiler rahatsız" temalı ifadeler darbe ve muhtıraları işaret eder. Açık bir şekilde TSK'da kritik pozisyonda görev yapan isimler var. Yani tesadüfen "sen de imzala" ricasıyla yapılmış bir şey olmadığı açık. Bunun iyi araştırılması gerekir.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş:

"PİNEKLEDİKLERİ YERDEN İLGİNÇ VE İBRETLİK BİR BİLDİRİ!"

Deniz Kuvvetleri'nden emekli 104 amiralin yaptığı bu açıklamayı ilgi çekici buldum ben. Zamanlaması çok ilginç. Cumartesiyi Pazara bağlayan bir gece yapılması da 27 Nisan e-muhjtırasını hatırlatan bu bildiride Montrö ile alakalı doğrudan bunun bir tarafı gibi konuşmuşlar ve devletin adeta maruz kalarak yaptığı bir anlaşmayı Türkiye'nin temellerinden biri gibi göstermeye gayret etmişler. Elbette bu anlaşma yürürlükte ve buna tabiyiz ama baktığımızda eninde sonunda doğrudan ya dolaylı yollardan Türkiye'nin egemenlik ve hakimiyetini kısıtlayan bir anlaşma bu. Bunu savunmanın TSK'da görev yapmış emeklisi amirallere düşmesi çok tuhaftır. Aynı metin içerisinde kullanılan dil ve ibadetle alakalı bir konuda gürültü koparmaları da "özgürlükler" deyince sınır bulamayanların bu konuda da bu kadar uzun bir dil kullanması ayrıca şaşırtıcı. Türkiye Cumhuriyeti'nde kuruluşundan bu güne kadar Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere savunma sanayi konusunda en büyük adımları atmış bir iktidara karşı bunları söylemek için bir araya geldiklerini görüyoruz. Deniz Kuvvetleri'nin kendi ayakaları üzerine kaldırılması için atılmış onlarca adımda ağızlarını dahi açmamış insanların emekli olduklarında pinekledikleri ordu evi köşelerinde birbirlerini dolduruşa getirip büyük büyük laflar etmeleri ibretlik bir durumdur. Bugüne kadar varlıklarını bile hissettirmemiş insanlar başka devletlerin gürültü koparması gereken konularda gürültü koparıyorlar. Milletimiz nezdinde en ufak bir karşılığı olmayan mensubu bulundukları mahalleyi memnun etmeye yönelik bir çalışma olarak görüyorum. Zannediyorum yargı da adım attı ve en kıssa sürede hesabı sorulur.