100 TL’lik sahte banknotlara dikkat!

Polis Genel Merkezi, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile sahte 100 Türk Lirası banknotlara dikkat çekti.

Dün Lefkoşa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda iki şahısın tasarrufunda hepsi 100 TL’den oluşan toplam 4 bin 500 TL sahte banknotların ele geçirildiğini açıklandı.

Bahsi geçen banknotların ise iki tanesinin bir markete verilerek tedavüle sürüldüğünü de tespit eden polis ekipleri, ele geçirilen banknotların seri numaralarını paylaştı:

“C490542321, C452543305, C414546301, C520800345, C478657587, C748457154, C621341215, C325754621, C254568941”

Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulunduran polis, ellerinde 100 TL cinsi para bulunduranlara çağrı yaptı.

Polis; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları gerektiği ifade edilirken, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri rica edildi.

OLAYLA BAĞLANTISI OLAN ŞAHISLAR TUTUKLANDI

Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 11.00 sıralarında, gerçekleştirilen operasyon sonucu, 25 yaşındaki O.B.’nin bir markete tasarrufunda bulunan 2 adet 100 TL’lik sahte banknotu tedavüle sürdüğü sırada suçüstü tespit edilerek, tutuklandı.

Mesele ile yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın birlikte kalmakta olduğu 30 yaşındaki Y.B.’nin ikametgahında yapılan aramada, 43 adet 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 4300 TL bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor...