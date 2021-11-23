10 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan sapık öğretmen tutuklandı

Atatürk İlkokulu’nda öğretmen olarak çalışan M.K. isimli şahsın, özel ders verdiği 10 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor.

Tutuklanarak mahkemeye çıkarılan M.K. hakkında soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri verildi.

Öte yandan polis, zanlının ifadesinde suçunu İtiraf edici beyanlarda bulunduğunu kaydetti.

POLİS: “ANNE VE DENETLEME KURULU’NUN ŞİKAYETİ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Boğaz Polis Karakolunda görevli polis memuru, zanlının 19-22 Kasım tarihleri arasında Girne bölgesinde özel ders verdiği 10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu aktardı.

Polis, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Denetleme Kurulu üyesi ile çocuğun annesinin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, çocuğun ifadesinin de sosyal hizmet uzmanı eşliğinde alındığını belirtti.

“SUÇUNU İTİRAF EDİCİ BEYANLARDA BULUNDU”

Alınacak ifadeler olduğunu zanlının da ifadesinde suçunu İtiraf edici beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

SORUŞTURMA MAKSATLI 3 GÜN TUTUKLU KALACAK

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.