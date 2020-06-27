10 Temmuz'a kadar yeni uygulama

Ülkemize 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren uçaklar iniş yapabilecek.

Kıbrıs Postası’na konuşan Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, 10 Temmuz’a kadar Ercan’a günde 2 uçağın iniş yapacağını söyledi.

SOFİ: “PAZARTESİ GÜNÜ NETLİK KAZANACAK”

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, 10 Temmuz’a kadar Türkiye’den Ercan’a günde 2 sefer olacağını kaydetti.

1 seferi Türk Hava Yolları’nın 1 seferi ise Pegasus Hava Yolları’nın yapacağını söyleyen Sofi, Türkiye’nin neresinden Ercan’a uçuş olacağını havayollarının belirleyeceğini ifade etti.

Söz konusu durumun Pazartesi günü daha çok netlik kazanacağını kaydeden Sofi, 10 Temmuz’a kadar günde 2 sefer olacağını dile getirdi.

Kıbrıs Postasıı