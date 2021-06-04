10 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma kısıtlamasında saat olarak esnemeye gidilmesine rağmen ihlaller sürüyor...

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 3-4 Haziran tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 23.00’E ÇEKİLMİŞTİ

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 24 Mayıs tarihinden bu yana haftanın tüm günleri için saat 23.00 ile 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor...

7 HAZİRAN’DAN İTİBAREN 00.00-05.00 ARASI UYGULANACAK

Öte yandan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan karara göre, sokağa çıkma yasağı 7 Haziran'dan itibaren 00.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

7 Haziran'dan itibaren perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06.00-23.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edebilecek.

Marketler ise 07.00-23.00 saatleri arasında açık olacak...