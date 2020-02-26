"10 Bin Kişi Ev Sahibi Olacak"

İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme Birimi tarafından hazırlanan ve tüm ilçelerde hayata geçirilecek olan Sosyal Konut Projeleri; “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganı ile basına tanıtıldı.

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, 20 yıl aşkın aradan sonra sadece kırsaldaki dar gelirli vatandaşlara katkı sağlamanın yanında kentlerdeki vatandaşların barınma hakkını da desteklemek amacıyla bir hamle yaptıklarını söyledi.

Hedeflerinin ilk etapta 2023 yılı içinde 406 konut ile yaklaşık bin 450 dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak olduğunu söyleyen Bakan Baybars, “Konut Edindirme Birimi 6 ilçede önümüzdeki 10 yıl içinde 3 bin 500 konut ile 10 bine yakın vatandaşı konut sahibi yapmayı hedeflemektedir” dedi.

Hazırlanan projeler hakkında bilgi veren Bakan Baybars, sadece barınma merkezi anlayışı ile değil, bir yaşam sitesi konsepti planlamaya çalıştıklarını anlattı.

“KKTC genelinde 10 yıllık bir takvimlendirme ile planlanan Sosyal Konut Projelerinde ilk olarak Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerinde arazi tespit ve proje çalışmalarını tamamlamış, ihale aşamasına getirmiştir” diyen Baybars, Lefke, İskele ve Lefkoşa’da arazi tespit çalışmalarının tamamlandığını, Girne’de ise arazi tespit çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti. Baybars Lefke, İskele ve Lefkoşa bölgelerinde planlama çalışmalarının sonlandırılmak üzere olduğunu da kaydetti.

Gazimağusa ve Güzelyurt Sosyal Konut projelerinin 2 yıllık çalışmaların sonunda tamamlandığını belirten Baybars, hedeflerinin 2020 yılı Haziran ayında yerli müteahhitlerin desteği ile ihale sürecini tamamlamak, hak sahiplerini belirleyerek, projenin ilk etap temelini 2021 yılının başında atarak 2 yıl içinde tamamlamak olduğunu söyledi.

Bakan Baybars, Gazimağusa Sosyal Konut Projesi tamamlandığında yaklaşık 4 bin 200 kişiye yaşam alanı sunulacağını, 2+1 ve 3+1 konut tipleri ile bin 192 daire ve sosyal donatılardan oluşan projenin 3 etapta tamamlanacağını açıkladı.

Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile yapılan istişareler ışığında proje kapsamında bir İlkokul ve bir okul öncesi ile bir sağlık ocağının projede yer alacağı bilgisini veren Baybars, “Okul ve sağlık ocağı ile birlikte toplam 19 bin metre karelik alanın kamu hizmetine açılmış olması ve bölge halkının da bu hizmetlerden yararlanması temel hedefimiz olacaktır” dedi.

Bakan Baybars, proje kapsamında spor alanlarının da yer alacağını, altı binanın zemin katlarının da engelli vatandaşlara yönelik tasarlandığını sözlerine ekledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, projenin gençlere bir ümit kapısı olduğuna işaret etti

Arter, “Tüm bunlar yapılırken Gazimağusa İmar Planı’nı da gözeterek bu projenin hayat bulması önemlidir ki bu da gözetilmektedir” dedi. Gazimağusa Belediye Başkanı, yapılan çalışmalarda Maraş’ı da gözardı etmemek gerektiğini de belirtti.

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da sözkonusu projeyi olumlu algılayıp sürdürülebilir hale gitmek gerektiğini vurguladı.Bu tür projelerin sürdürülebilir kılmanın önemine değinen Özçınar, yerel yönetimler olarak bu gibi projelerin destekçileri olduklarını belirtti.

Yapılan çalışmadan dolayı İçişleri Bakanı ve ekibini tebrik ederek konuşmasına başlayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da geçmişte kırsal kesim arazsisi dağıtımlarında adaletsizlik duygusunun körüklendiğine işaret ederek, bu noktaya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Özersay, “Daha adil daha planlı böyle bir adıma ihtiyaç var. Geçmiş dönemlerde kısıtlı da olsa olumlu anlamda yapılan şeyler de oldu. Bazı gençlerin konut ihtiyacı karşılandı. Olumlu tarafını da bir yere yazmamız lazım ancak daha planlı bir gelecek düşünüyorsak kısa vadeli değil orta ve uzun vadede hayata geçecek bu tür projeleri geliştirmek ve gençlerin barınma ihtiyacına cevap verebilecek şekilde bir vizyon ortaya konulması gerekir” dedi.

Sosyal konut projeleri tanıtımında konuşan Başbakan Ersin Tatar da, İngiltere’deki konutların pahalılığından örnekler vererek, KKTC’de de benzer problemlerin yaşandığını belirtti.

Kırsal kesimde yüzlerce gencin geçmiş dönemlerde de konut sahibi olabildiğine dikkat çeken Tatar, bugün de güzel bir projenin hayat bulduğunu; hükümet olarak söz konusu projeyi desteklediklerini söyledi.

Başbakan Tatar, projenin ve bu vizyonun hükümetler değişse de devam ettirilmesinin önemine vurgu yaparak, “Bu noktada adaletin korunması lazım ve bu işi siyasallaştırmamak lazım” dedi.

Projeyi ortaya koyanları kutlayan Tatar, hükümet olarak takipçisi olacaklarını ve bu tür projelerin her yerde gelişmesinin destekçi olacaklarını vurguladı. (BRT)