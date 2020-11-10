1 kilo 300 gram eroin ile yakalanan zanlılar 8 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen 1kilo 300 gram eroin türü uyuşturucu madde ile ilgili tutuklanan Murat Aykol, Serkan Kanatlı, Beklan Şafak Küçük ve Enver Akyürek hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlamaları ile yürütülen soruşturma kapsamında zanlılar bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılırken, mahkeme yürütülen soruşturmanın selameti açısından zanlıların 8’er gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Polis, olayla ilgili tutuklanan Can Rafet Akyürek’in suçla bağlantısının olmadığının tespit edilip serbest bırakıldığını açıklarken, aranan şahısların olduğu belirtildi.

Narkotik ekiplerinin, 6 Kasım 2020 tarihinde Küçük Kaymaklı, Siyah Kuğu 3 sitesinde eroin türü uyuşturucu madde verildiği bilgisi üzerine düzenlediği operasyonda, söz konusu ikametgahta 300 gram eroin türü uyuşturucu madde tespit edilmişti. Aykol’un tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada Aykol’un söz konusu uyuşturucu maddeleri Serkan Kanatlı ve Beklan Şafak Küçük'ten aldığının öğrenilmesi üzerine genişletilen operasyonda, zanlılar Serkan Kanatlı ve Enver Akyürek Demirhan'da KEP 814 plakalı araç ile tespit edilerek tasarruflarında üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi bulunmuştu.

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, zanlı Kanatlı, söz konusu maddeleri Ekim 2020 tarihinde şuanda aranan bir şahsın yönlendirmesi ile zanlı Beklan Şafak Küçük ile birlikte Mağusa’da henüz ismi ve soy ismi tespit edilemeyen bir şahıstan 2 kilo olarak aldıklarını ve bu güne kadar zanlı Aykol’a üç ayrı seferde her seferde 300 gram olmak üzere toplam 900 gram eroin türü uyuşturucu maddeyi verdiklerini itiraf ederken, geriye kalan uyuşturucu maddelerin ise Küçük'ün GK 925 plakalı aracının bagajında olduğunu itiraf etmişti.

Polis, ayni gün Küçük’ü de Lefkoşa'da GK 925 plakalı aracı ile tespit ederek alıkoymuş, Küçük’ün huzurunda GK 925 plakalı aracında yapılan aramada, yaklaşık 1 kilo ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmıştı.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI