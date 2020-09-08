1 Ekim'e kadar düğünler ertelendi

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı:

- Kalabalık grupların bir arada bulunduğu eğlence mekanları, cluplar, diskolar, casinolar 1 EKİM’e kadar kapatıldı. Barlar, masa ve bistrolar oturma düzeni çerçevesinde açık olacak. Kişi sayısına kısıtlama getirilecek.

- Eğitim, okul öncesi 1. ve 2. Sınıflar gerekli tedbirlerle devam edecek. Bunun haricindeki eğitim 1 Ekim’e kadar başlamayacak.

-Üniversiteler; Üniversite öğrencilerinin kademeli gelmesi için toplantılar yapılacak, özel seferler düzenlenecek. Planlı bir şekilde kademeli gelişleri sağlanacak

- Online eğitimin devamını kolaylaştırmak için bilgisayar ve tabletlerde KDV ve stopaj SIFIRLANDI.

- Seçim mitingleri ve kitle toplantıları İPTAL edildi, 1 Ekim’e kadar yapılmayacak.

- Spor müsabakaları 1 Ekim’e kadar seyircisiz yapılacak.

- Çocuk oyun alanları ve parklar 1 Ekim’e kadar kapalı olacak.

- Bireysel spora engel yok.

- 1 Ekim’e kadar düğünlerin ertelenmesi kararı alındı.

-Polisin çeşitli konularda denetim yapması kararlaştırıldı. İlçe Emniyet Kurulları ile toplantı yapılacak. Denetim bu akşamdan itibaren başlayacak. İşletmelerin açılma ve çalışma kural ve kriterleri denetlenecek.

- Karantinaya girecek olan herkes karantina ücretini kendisi ödeyecek.

-Üniversite öğrencileri karantina ücretlerini ödemeyecek. Sağlık ve sevkle yurt dışına giden yurttaşlar da ödemeyecek.

- Risk grubundaki kamu çalışanlarının yanı sıra, sağlık kurulundan bunu onaylatacak özel sektör çalışanlarının da ödenek alması sağlanacak.

‘Kontrol altında bir salgın’

Şu an için salgın kontrol altında, kontrol dışına çıkmaması için önümüzdeki hafta ilave tedbirler de alınabileceğine işaret eden Özersay, denetlemenin de önemli olduğunu ifade etti, sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydetti. Bireylerin kendilerini koruması, tedbirini almasını önemine de işaret etti.

Özersay, alınacak tedbirlerle ilgili görüş ayrılıkları olabileceğini ancak yaşamsal konularsa görüş birliğinin de sağlanabileceğini ifade etti.