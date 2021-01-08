Yeni destek paketleri açıklanıyor

Kıbrıs'ın güneyinde yeni sokağa çıkma yasağının etkisini hafifletmek için yeni destek tedbirleri açıklanacak.

Yeni destek paketleri açıklanıyor
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Güney Kıbrıs'ta cumartesi günü yeni üç haftalık sokağa çıkma yasağının ekonomik faaliyet üzerindeki mali etkisini hafifletecek yeni destek tedbirleri paketi açıklanacak.
 
Rum Maliye Bakanlığı, yeni paketin Maliye Bakanı’yla Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Refah Bakanı tarafından düzenlenecek ortak bir basın toplantısıyla açıklanacağını bildirdi. 
 
Kıbrıs Haber Ajansı (KHA) kaynaklarına göre tedbirler, Güney Kıbrıslı yetkililerin Mart 2020’de iki aylık sokağa çıkma yasağı uygulandığında duyurduğu tedbirlerin benzeri olacak.
 
Rum Çalışma Bakanlığı sokağa çıkma yasağı tedbirleri dolayısıyla ekonomik faaliyetleri askıya alınan şirketlerin işgücü maliyetlerini karşılayan tedbirleri, salgın sonucu cirolarının etkilendiğini ispatlayacak işletmelere desteği açıklayacak.
 
Rum Maliye Bakanlığı da, işletmelerin, işletme giderlerine, geçen yılın benzeri özel bir destek paketi duyuracak.

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