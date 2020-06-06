Yasa Dışı Olarak Sınırları İhlal Ettiler

Rum Basınına yansıyan haberlere göre dün akşamdan bu sabaha kadar yaklaşık 40 mülteci Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine geçiş yaptı.

Mültecilerin yasa dışı şekilde kuzeyden güneye geçtiği söylendi.

İlk olarak 6 mültecinin saat 11.30 sıralarında güneye geçtiği belirtilirken sabah saat 6.30’da ise 30 mültecinin geçiş yaptığı kaydedildi.

Mültecilerin Kıbrıs’ın kuzeyine Türkiye’den geldiği ifade edildi.

Mültecilerin Purnara’daki ‘Geçici Ağırlama Merkezi’ne’ götürüldüğü de eklendi.

Kıbrıs Postası

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2020, 10:38