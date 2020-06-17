‘Türkiye İle Çatışma Riski Var’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’le önceki günkü telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin bölgede çatışma tehlikesi yarattığı konusunda uyardığı iddia edildi. Fileleftheros gazetesi, “AB’ye Kırmızı Alarm-Başkan Von Der Leyen’i Çatışma Tehlikesi Konusunda Uyardı” başlıklarıyla verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki gün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarına yer verdi. Gazete, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, telefon görüşmesinde Anastasiadis’in, AB’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri karşısında önlem almaması durumunda “çatışma yaşanması olasılığının göz ardı edilemeyeceği” konusunda uyardığını iddia etti.

Habere göre Anastasiadis, Yunanistan’ın durumunun, askeri açıdan eksiklikleri olan Güney Kıbrıs’la aynı olmadığı iddiasında bulunarak Türk “kışkırtmalarının engellenmesi için hemen önlem alınması gerektiğini” öne sürdü.

Yunanistan’ın savaş gemi ve uçaklarına sahip olduğunu, bu yüzden de, sadece şikayet etmekle yetinmek zorunda kalan Güney Kıbrıs gibi davranmayabileceğini iddia eden Anastasiadis, AB’nin hemen önlem alması gerektiğini ifade etti. Habere göre Anastasiadis-Von Der Leyen görüşmesinde, Güney Kıbrıs’a yönelik mali yardımlar konuları da ele alındı. Genel işler ve konseyi telekonferansı Öte yandan gazete bir diğer haberinde, AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi telekonferansının dün gerçekleştirildiğini, konferansın ilk kısmına ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da katıldığını yazdı. Gazete, Konseyin Temmuz ayında gerçekleştireceği toplantıda Türkiye ile AB ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması kararına varıldığını ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borell’in toplantı çerçevesinde Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı. Habere göre Borell dünkü telekonferansta, Doğu Akdeniz’de gerginliğin tırmanmasından endişe duyduğunu belirterek gerçek bir iş birliğine dönülebilmesi için bu gerginliğin sona ermesi gerektiğini ifade etti. Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın, “kıyılarının çok yakınlarında sondajlar olduğu yönünde şikayetlerinin bulunduğunu” vurgulayan Borell, bir sonraki Konsey toplantısında, AB-Türkiye ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağını belirtti. Gazete, konferansta konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın ise Türkiye aleyhine çok sert bir tutum ortaya koyduğunu iddia etti. Habere göre Drian, AB’nin, Doğu Akdeniz’in anahtarını Türkiye’nin eline veremeyeceğini ve Türk “kışkırtmalarının” bertaraf edilmesi gerektiğini belirtirken “Türk eylemlerinin engellenmesi gerektiğini” savundu



