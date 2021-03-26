Trodoslar beyaz gelinliği giydi

Trodos Dağında gece gerçekleşen yoğun kar yağışı nedeniyle bugün sabah saatlerinde kar kalınlığı 9 santimetreye ulaştı.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre yetkili makamlardan yapılan açıklamada bölgedeki yağmur ve kar yağışının süreceği belirtilirken, sıcaklığın iç kesimlerde 13 dereceye ve Trodos çevresinde ise 2 derece dolaylarında seyredeceği duyuruldu.

Gece saatlerinde yüksek kesimlerde hava sıcaklığının 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Rum polisi tarafından yapılan açıklamada, aşağıdaki dağ yollarının kar nedeniyle sadece dört çeker veya zincirli araçlara açık olduğu duyuruldu:

“Kakopetria - Çam Ağacı - Pedoulas; Pedoulas - Prodromos; Prodromos - Lemythou; Prodromos - Platres.

Platres'ten Troodos'a giden yol, yalnızca dört tekerlekten çekişli ve kar zinciri bulunanlar tarafından kullanılabilir.”

İlgili yolları kullanacak sürücülerden dikkatli olmaları ve polise ait internet sitesi ‘cypruspolicenews.com’ üzerinden ya da sosyal medya hesaplarından mevcut yol koşullarıyla ilgili bilgilerin de paylaşıldığı açıklandı.