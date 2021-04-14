Trodos’a gözlemevi yapılacak

Trodos Gözlemevi’nin inşaat sözleşmesi imzalandı projenin 16 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

İnşaat ve astronomik ekipman maliyeti 1 buçuk milyon Euro’ya mal olacak Trodos Gözlemevi, Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Ulusal Fonları tarafından finanse edilecek.

Troodos Gözlemevi, gözlemevi ağının bir parçası olarak Avrupa gözlemevleriyle bağlantılı olacak son teknoloji bir astronomi merkezi olacak.

Kıbrıs'taki ilk amaca yönelik gözlemevi olarak dünyanın dört bir yanından astronomları, gözlemcileri, akademisyenleri, araştırmacıları ve astronomi meraklılarını çekecek.

Gözlemeviyle birlikte, halkın astronomi, uzay ve bilime olan ilgisini uyandırmak ve her yaştan insanı eğitmek amaçlanıyor

Binada 2 ana teleskop, mekanik olarak dönen kubbeli bir çatıya sahip 20 inçlik bir Astronomik Gözlemevi Teleskobu ve özel olarak tasarlanmış mekanik olarak hareketli bir çatı ile gündüz kullanımı için bir Güneş Gözlemevi Teleskopu olacak.

İnsanların teleskoplarını yıldızlara bakma ve diğer etkinlikler için bir teleskop platformu olan Astromarina'ya getirmeleri için bina bazı akşamlar halka açık olacak. Bina aynı zamanda planetaryum olarak kullanılabilecek bir sunum odasına da ev sahipliği yapıyor.