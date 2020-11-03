TOFAŞ Bursa basketbol takımı “Güney Lefkoşa”da sahaya çıkıyor

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan TOFAŞ Bursa basketbol takımının ilk karşılaşması, bu akşam Keravnos Strovolos’a karşı, “Güney Lefkoşa”daki Tassos Papadopoulos Sahası’nda gerçekleşecek.

TOFAŞ Bursa basketbol takımı “Güney Lefkoşa”da sahaya çıkıyor
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Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan TOFAŞ Bursa basketbol takımının ilk maçı, bu akşam Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleşiyor.

TOFAŞ’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçı, Keravnos Strovolos’a karşı, “Güney Lefkoşa”daki Tassos Papadopoulos Sahası’nda gerçekleşecek.

ATİNA AKTARMALI GÜNEY KIBRIS'A

Tofaş Bursa’nın resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan bilgilere göre Tofaş oyuncuları, İstanbul Havalimanı'ndan Atina aktarmalı olarak Larnaka Havaalanı’na uçtu ve karayoluyla Lefkoşa'ya geçti.

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