Tasos Papadopulos’un mezarındaki portre çalındı

Rum Yönetimi Eski Başkanı Tasos Papadopulos’un mezarında bulunan, yaklaşık 1000 Euro değerindeki bronz kabartmalı portrenin çalındığı bildirildi.

Alithia gazetesi, olayın 1-8 Kasım tarihleri arasında meydana geldiğini ve Pazar günü sabah saatlerinde fark edildiğini; Papadopulos’un mezarıyla birlikte aynı mezarlıkta bulunan başka 2 mezardan da bronz haç çalındığını yazdı.

Haberde, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve bir süre sonra Papadopulos’un portresini bulduğu kaydedilirken; olayın faillerine ise henüz ulaşılamadığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 14:09