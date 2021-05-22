“Sınır kapılarından geçişlerin normale dönmesi için ortak zemin bulunamadı”

Politis gazetesi manşetten aktardığı haberinde, Kıbrıs Türk tarafının dünkü toplantıda sınır kapılarından geçişlerin nasıl olması gerektiğine dair öneri sunduğunu; ancak bu önerinin karmaşık ve zor olarak değerlendirildiğini öne sürdü.

Gazete, önerinin, epidemiyolojik veriler düzeyinde sürekli değişiklik gösterecek çok sayıda farklı kategorizasyon öngördüğünü ve bunun, geçiş yapacak olanların gereksiz yere çile çekmelerine yol açacağını iddia etti.

Gazete, Rum tarafının bilindiği üzere kendi önerisini bir ay önce yine kategorizasyon zemininde sunduğunu; ancak bunu, kapılardan geçmek isteyenlerin tek tip muamele göreceği şekilde düzenlediğini belirtirken, yine de her iki tarafın da zorluk ve engelleri aşmaya niyetli olduğunu yazdı.

Geçiş kapıları müzakerecilerin Spehar ile görüşmesinde ele alınacak