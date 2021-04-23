Rumlar, Cenevre’deki görüşmelerden umutlu değil

Güney Kıbrıs’ta Gallup, Sigma kanalı için Nisan ayı ortasında LS Prime Market Research & Consulting Ltd. tarafından anket gerçekleştirildi. Tümü kayıtlı seçmenler arasından rastgele seçilen 1050 katılımcıya elefonla sorular yöneltildi.

Rum haber kaynaklarında bugün yayınlanan ankette Kıbrıslı Rumların, BM gözetiminde yapılacak gayrı resmi 5+1 Kıbrıs görüşmelerinde iyimser olmadığı ortaya çıktı.

Cenevre'deki görüşmelerle ilgili yüzde 14' “çözümün temellerinin atılacağını” düşünürken, yüzde 44 “sorun daha da kötüleşecek” dedi. Yüzde 32 “durum değişmeyecek” cevabını verirken, Yüzde 10 katılımcı ise yanıt vermedi.

Potansiyel bir Kıbrıs çözümüne dahil olan veya bu çözümle ilgili olan kurumlara güven konusunda, 'sıfır güven'den' tam güven'e (10 puan) kadar sıralanmış olan anket sorusunda ise oranlar Birleşmiş Milletler 3,65; Avrupa Birliği 4.36; Rusya 3.77; Garantör olarak Yunanistan 6 ve İngiltere 2.42