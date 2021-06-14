Rum polisi düğmeye bastı

Rum Narkotik Şube polislerinin, kontrol için durdurdukları 39 yaşındaki kişinin kullandığı araçta 1 kilo kokain tespit ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, polisin, bahse konu aracı Aradip bölgesinde durduğunu, araçta yaptığı aramada 1 kilo kokain tespit ettiğini, 39 yaşındaki kişinin ifadesi doğrultusunda ise 31 ve 32 yaşındaki iki kişinin kaldığı ikametgahda ise 38 gr. hintkeneviri, tartı, 19 paket içerisinde patlayıcı bulduğunu yazdı.

Habere göre, polisin tutukladığı 3 şahıs hakkında, dün çıkarıldıkları Larnaka Kaza Mahkemesinde 8 gün tutukluluk emri verildi.