Rum polisi düğmeye bastı

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Rum polisi düğmeye bastı
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Rum Narkotik Şube polislerinin, kontrol için durdurdukları  39 yaşındaki kişinin kullandığı araçta 1 kilo kokain tespit ettiği belirtildi.

Alithia gazetesi, polisin, bahse konu aracı Aradip bölgesinde durduğunu, araçta yaptığı aramada 1 kilo kokain tespit ettiğini, 39 yaşındaki kişinin ifadesi doğrultusunda ise 31 ve 32 yaşındaki  iki kişinin kaldığı ikametgahda ise 38 gr. hintkeneviri, tartı, 19 paket içerisinde patlayıcı bulduğunu yazdı.

Habere göre, polisin tutukladığı 3 şahıs hakkında, dün  çıkarıldıkları Larnaka Kaza Mahkemesinde 8 gün tutukluluk emri verildi.

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