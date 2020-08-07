Rum Polisi Beyrut’taki ‘yüzen bomba’ lakaplı geminin sahibini sorguladı Beyrut’ta meydan

Beyrut'ta, geçtiğimiz gün, meydana gelen ölümcül patlamada amonyum nitrat deposunun bulunduğu Rhosus adlı geminin sahibi Rus iş adamı Igor Grechushkin, Güney Kıbrıslı yetkililer tarafından Perşembe öğleden sonra Limasol'da bulundu.

Rum Polis Sözcüsünden aktarılan bilgiye göre, şu anda Limasol'da yaşadığı bildirilen Rus işadamı Interpol'ün isteği üzerine bulunduğunu belirtti.

Sözcü ayrıca, "Kendisi, soruşturma kapsamında sorulan sorulara zorluk çıkarmadan yanıt verdi" dedi.

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, hem yurtiçinde hem de yurtdışında basında çıkan haberlere yanıt vererek Rus armatörün Kıbrıs pasaportu olmadığını aktardı.

Beyrut liman patlamasına ilişkin ilk araştırmalar, 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan patlamaya neden olan yüksek derecede patlayıcı maddelerin depolanması konusundaki eylemsizlik ve ihmalin yıllarca sürdüğünü gösteriyor.

Perşembe günü Lübnanlı yetkililer, başkenti sarsan Beyrut liman deposunda meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma kapsamında 16 kişiyi de gözaltına aldı.

Kıbrıs Postası