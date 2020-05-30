Rum Piyasasında Türk Malı Yüz Maskesi

Rum Piyasasında Türk Malı Yüz Maskesi
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Güney Kıbrıs’taki Dayanışma Hareketi’nin, Rum piyasasında Türk malı yüz maskesi satılmakta olduğuna dair bir açıklamada bulunduğu ifade edildi.
Alithia gazetesi, fotoğraflı bir şekilde yer verdiği haberinde, Dayanışma Hareketi’nin, bir açıklamada bulunarak, tüm Rum halkına, en azından Güney Lefkoşa’daki büyük mağazaların, koronavirüsü için Türk yapımı koruyucu maskeleri satışa sunduklarını bildirdiğini yazdı.
Açıklamasında Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a tıbbi malzeme taşıyan bir uçağın hava sahasına girmesine izin vermediği iddiasını anımsatan Dayanışma Hareketi, maskelerle ilgili durumu kabul edilemez bulduklarını belirterek, bu ürünlerin derhal piyasadan geri çekilmesini istediklerini ifade etti.
Dayanışma Hareketi, Rum halkına bu maskeleri satın almama ve koruyucu maskeleri kendilerinin üretmesi çağrısında da bulundu.

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