Rum Müdür Polislerine Sahip Çıktı

Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis bugün Lokmacı sınır kapısında Kıbrıslı Türkler tarafından yapılan eylemi ve eylem sırasında Rum polis memurlarına “yaptıklarını” iddia ettiği “saldırıları kınadı” yaralanan 5 polis memuruna destek ve sempatilerini dile getirdi.



“Kıbrıs polisi yasa ve düzenin idamesiyle görevlidir ve kimsenin, görevli polisleri darp ve küfür ederek yasayı eline almasına ve kargaşa yaratmasına müsaade etmeyecektir” diyen Mihailidis olayın incelenmesi ve her kim olursa olsun suç işlediği tespit edilenler halkında cezai kovuşturma emri verdi.