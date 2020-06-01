Rum lider Anastasiadis, yaşanan cami saldırısı için talimat verdi

Rum lider Nikos Anastasiadis Limasol’da camiye yapılan saldırının araştırılması ve suçluların bulunması yönünde talimat verdi.

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kuşos, Rum lider Nikos Anastasiadis’in ilk andan itibaren cami saldırısı olayı ile ilgili suçluların ortaya çıkartılması konusunda talimat verdiğini açıkladı.

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kuşosʼun yazılı açıklaması şöyle:

“Kıbrıs Hükümeti, Limassolʼdaki Köprülü Camiiʼne yapılan vandallığı en şiddetli şekilde kınıyor.

İbadethanelere karşı yapılan bunun gibi eylemler, nereden gelirlerse gelsinler, kabul edilemez.

Cumhurbaşkanı Sn. Nikos Anastasiadis, ilk andan itibaren olayın derinden araştırılması ve suçluların bulunması konusunda kati talimat verdi.”