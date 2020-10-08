Rum Lider Anastasiadis'ten 'Maraş yasal sahiplerine geri verilsin' çağrısı

Rum Lider Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin BM kararlarını çiğneyerek kapalı Varoşa kentini açma kararından yoğun endişe duyuyoruz” dedi.

Anastasiadis, BM Genel Sekreterine karardan duyduğu endişeyi ileterek “bunun tansiyonu yükselterek barış müzakerelerinin altını oyduğunu” söyledi.



Anastasiadis, “Türkiye’nin BM kararlarını çiğneyerek kapalı Varoşa kentini açma kararından yoğun “Biz kendi tarafımızdan Türkiye’ye, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyması ve Maraş kentini yasal sakinlerine geri vermesi ve 1979’e iki toplum lideri arasında sağlanan Üst Düzey Anlaşmanın ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi’nin 414 (1970), 442 (1980), 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarını çiğneyen her türlü planı terk etmesi çağrısı yapıyoruz. BMGenel Sekreteri, AB’deki ortaklarımıza ve uluslararası topluma müzakere sürecine sıkı bir şekilde bağlı kaldığım güvencesi verdim. Ama müzakerelerin gerçekten başarılı olması için iyi komşuluk ilişkilerine yardımcı olacak bir hava oluşturulmalıdır. Ve bu kesinlikle tehdit ve oldu bitlilerle yapılamaz” diye konuştu.